Суд не стал отправлять Ширшину и Григорян под домашний арест

Вечером 5 мая Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения для задержанных утром юриста «Олонии» Натальи Григорян и уволившейся еще зимой менеджера по персоналу комбината и бывшего председателя совета директоров «Олонии» Галины Ширшиной.

Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). На сайте МВД говорится, что полицейские выявили незаконную схему по дроблению бизнеса для уменьшения налоговых обязательств. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что с 2020 по 2022 год руководством коммерческой фирмы была реализована незаконная схема для уклонения от уплаты налогов - общая сумма неуплаты налога на добавленную стоимость составила более 195 миллионов рублей. Проверку проводила налоговая.

В городском суде следователь настаивал на домашнем аресте, но судья решила иначе. Наказание для Ширшиной и Григорян – запрет определенных действий, также им запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00 часов до 27 июня. Из-под стражи их освободили в зале суда.

Меру пресечения для задержанного директора Олонецкого молочного комбината еще не определили.