Задержано руководство Олонецкого молочного комбината

Утром 5 мая правоохранители задержали руководство Олонецкого молочного комбината. По сообщению телеграм-канала «Долго будет Карелия сниться», задержаны директор комбината Ольга Раздрогина, юрист «Олонии» Наталья Григорян и уволившаяся еще зимой бывшая глава Петрозаводска и менеджер по персоналу комбината Галина Ширшина.

По сообщению ТГ-канала, из задержали в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Предполагается, что суд по мере пресечения состоится сегодня.

Ранее Арбитражный суд Карелии и 13-й арбитражный апелляционный суд в Петербурге признали Олонецкий молочный комбинат виновным в налоговом преступлении.