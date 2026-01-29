«Олонецкий молочный комбинат» может перейти к государству

Имущество «Олонецкого молочного комбината» и связанных с ним компаний может быть конфисковано в доход государства. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Карелии, пишет «Черника».

По данным источника, прокуратура установила, что приватизация предприятия была проведена с нарушением норм антикоррупционного законодательства. В надзорном органе считают, что создатель АО «Олонецкий молочный комбинат» Василий Попов, занимавший посты главы Олонецкого района, депутата Законодательного собрания Карелии и учредителя ООО «Ленторг», организовал передачу производственных мощностей государственного предприятия в частный сектор, что оставило муниципальное предприятие без активов и привело к прекращению его деятельности.

Прокуратура требует признать имущество «ОМК» и аффилированных структур доходом, полученным преступным путем, и обратить его в собственность государства. На активы предприятия уже наложен арест.

При этом в судебном решении отдельно оговорено то, что продолжатся в штатном режиме производство молочной продукции, работа торговой сети, расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также выплата заработной платы сотрудникам.

