В программе расселения аварийного фонда появились новые возможности

В проекте «От первого лица» обсудили отчет главы Карелии с вице-премьером республиканского правительства Виктором Россыпновым. Для этого чиновника отчет губернатора — это не итоги года, а прежде всего — задачи на ближайшее время. Виктор Россыпнов курирует в Карелии вопросы электро и теплоснабжения, стройки и программу расселения аварийного фонда. Из главных задач, о которых он рассказал в эфире проекта, это электроснабжение в поселках Бесовец, Шуя и близлежащих населенных пунктах. Сейчас ведутся переговоры о сокращении сроков замены подстанции в этом районе. Особенно остро этот вопрос встает в зимнее время, когда наблюдаются частые аварийные отключения.

Что касается теплоснабжения, то первоочередной работой будет завершение строительства теплосети в районе Ключевая. Там сейчас очень старая изношенная сеть частного собственника, который долгое время в нее не вкладывает средства для поддержания в рабочем состоянии.

Главные стройки Карелии — это завершающий этап блоков А и Б поликлиники на Древлянке, а также хирургический корпус БСМП. За этими объектами тоже следит вице-премьер.

Но на этом его задачи не заканчиваются. Карелия — единственный регион в стране, где строится сразу пять многоквартирных домов для расселения аварийного фонда. Осенью прошлого года республика получила более 5 млрд рублей из федерального центра на программу расселения, к этой сумме Карелия добавила 813 млн. Как сообщил Виктор Россыпнов, все средства уже освоены. На строительство домов было выделено 3 млрд рублей, остальные средства были направлены на выплату компенсации и приобретение квартир на вторичном рынке. Всего удалось расселить 1 тысячу квартир. В этом году еще 624 семьи переедут в новое жилье.

Что касается нововведений, то теперь компенсации могут получать не только собственники жилья, но и наниматели.