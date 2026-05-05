Директора Олонецкого молочного комбината освободили в зале суда

Суд избрал меру пресечения для задержанной утром 5 мая директора Олонецкого молочного комбината Ольги Раздрогиной. Как и в случае с Ширшиной и Григорян следователь настаивал на домашнем аресте для обвиняемой органами предварительного расследования в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Суд ходатайство не поддержал и назначил в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Раздрогиной также запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00 часов до 27 июня.

Подробно суть претензий правоохранителей к «Олонии» и молочному комбинату изложили в Следкоме Карелии.

По версии следователей, с 2020 по 2022 год участники организованной преступной группы разработали и реализовали схему дробления бизнеса для снижения налоговой нагрузки и уклонения от уплаты НДС. Обвиняемые создали сеть взаимозависимых юридических лиц, применявших упрощенную систему налогообложения. Как считают следователи, формально организации торговали продукцией комбината в розницу и оптом, а в действительности функционировали как единый хозяйствующий субъект под общим брендом.

«Фактический руководитель предприятия осуществлял общее управление финансово-хозяйственной деятельностью всей группы компаний, контролировал распределение денежных потоков, формирование бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Его родственница, являвшаяся единственным учредителем и генеральным директором предприятия, а также ряда подконтрольных организаций, обеспечивала использование собственных помещений для деятельности «дробленых» структур, их финансирование и подписание отчетности. Иной обвиняемый, занимавший должность директора предприятия в указанный период, курировал текущую операционную деятельность и кадровое обеспечение схемы. Четвертый фигурант осуществлял юридическое сопровождение, регистрировал новые юридические лица и определял модель ведения бизнеса»,

- считают в СУ СК по РК.

Для «имитации самостоятельности подконтрольных организаций» обвиняемые распределяли трудовые ресурсы, активы и материально-производственные ценности, вели разный бухгалтерский учет и формировали фиктивный документооборот. Это позволяло удерживать выручку каждого участника группы для применения упрощенной системы налогообложения.

В результате их действий федеральный бюджет недосчитался, предварительно, более 195 млн рублей. Трех фигурантов дела: Раздрогину, Григорян и Ширшину задержали и избрали меру пресечения.

Основной фигурант, осуществлявший фактическое руководство преступной деятельностью, по данным следствия, находится за пределами России. Речь идет о Василии Попове. Ранее он скрылся от следователей и суда, а в 2024 году был заочно осужден по делу о мошенничестве. Городской суд приговорил его к 8 годам колонии общего режима и штрафу.

Расследование продолжается, имущество организации арестовано.