В ряде районов Карелии на этой неделе отключат отопление

Отопительный сезон завершится на этой неделе в некоторых районах Карелии. Об этом сообщил вице-премьер карельского правительства Виктор Россыпнов.

На протяжении пяти суток в Прионежском районе, Пряжинском, Пудожском, Питкярантском и Олонецком районах среднесуточная температура превышает 8 градусов. Этого достаточно для отключения отопления. Некоторые граждане стали жаловаться на жару.

Отопительный сезон в них завершат 7 мая.