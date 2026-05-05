05 мая 2026, 19:11
Общество

В ряде районов Карелии на этой неделе отключат отопление

Виктор Россыпнов озвучил, когда и в каких районах остынут батареи
батареи
фото «Петрозаводск говорит»

Отопительный сезон завершится на этой неделе в некоторых районах Карелии. Об этом сообщил вице-премьер карельского правительства Виктор Россыпнов.

На протяжении пяти суток в Прионежском районе, Пряжинском, Пудожском, Питкярантском и Олонецком районах среднесуточная температура превышает 8 градусов. Этого достаточно для отключения отопления. Некоторые граждане стали жаловаться на жару.

Отопительный сезон в них завершат 7 мая.

Обсудить
Метки: 
отопительный сезон
Карелия
Виктор Россыпнов