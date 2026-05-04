Фейерверк прогремит в День Победы в Петрозаводске
Опубликована программа празднования Дня Победы в Петрозаводске (0+). Среди мероприятий нет парада, но есть салют.
Празднование начнется с церемонии возложения цветов к мемориальным комплексам в 10:00.
В 11:30 – выставка мототехники на площади Кирова.
С 12:00 до 21:00 на площади Кирова концертная программа. Перед гостями выступит сводный хор любительских и профессиональных творческих коллективов и коллектив молодых оперных певцов. Затем концерт творческих коллективов, выступление хора ветеранов «Онежская чайка», концерт образцового детского коллектива художественного творчества Республики Карелия «Эстрадно-духовой оркестр» Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева и выступление других артистов.
В 14:00 – шествие «Бессмертного полка» (построение колонии с 13:00 на площади Ленина).
В 15:00 - легкоатлетическая эстафета Победы, в 21:00 — праздничный фейерверк «Салютует Родина Героям!».
В течение дня в центре города пройдут мастер-классы, праздничные акции, викторины.