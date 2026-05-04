Умер спикер парламента российского региона

Ушел из жизни спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом сообщает Telegram-канал главы региона Радия Хабирова.

По словам Хабирова, 73-летний Толкачев долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес сложную операцию. «На протяжении многих лет он верой и правдой служил республике, ее жителям, — написал глава российского региона. — До конца своих дней оставался в бодром настроении, достойно переносил все тяготы, вел себя как настоящий офицер».

Отмечается, что на посту председателя Госсобрания Башкирии Толкачев отработал 27 лет.

