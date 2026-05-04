Карелии списали долг в 1,5 млрд рублей

Правительство списало ряду регионов долги по бюджетным кредитам. Карелии «простили» более 1,5 млрд рублей.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам. В общей сложности долг 21 региона сократят более чем на 114 млрд рублей. Это Удмуртия, Чувашия, Коми, Мордовия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ, а также наша республика.

«Это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов, поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан»,

- сообщается на сайте правительства РФ.

Карелии списали задолженность по бюджетным кредитам в размере 1 583 066551,3 руб.

Поясняется, что объем списания соотнесен с вложениями субъектов в проекты модернизации ЖКХ, расселение аварийного фонда, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию национальных проектов, новых инвестиционных проектов и проектов по развитию городов и муниципальных образований регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.