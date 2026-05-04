Жители и гости карельского поселка стали меньше мусорить

Ежегодно в первые дни мая сотрудники Кинелахтинского лесничества приводят в порядок территорию у военного мемориала. Уборка продолжилась и в самом поселке, сообщили в паблике «Кинелахта — между двух озёр».

Инспекторы собрали мусор (фантики, обёртки, пачки от сигарет, тару из-под алкогольных напитков и др.) на Центральной улице и в традиционных местах отдыха Кинелахты: на Белой Ламбушке и на лесных полянах вдоль озера Синесукса.

«Отрадно то, что в этом году собрали только 7 мешков мусора. Всё-таки ответственность граждан растёт! Все понимают, что гораздо приятней выехать на природу в чистое, ухоженное место, поэтому за собой тоже надо убрать»,

— говорится в сообщении.

В прошлом году «десант чистоты» собрал 12 мешков бытового мусора.

Теперь излюбленные места отдыха жителей и гостей Кинелахты — Белая Ламбушка, пляж и поляны Синемуксы — готовы к летнему сезону.