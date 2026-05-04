04 мая 2026, 13:55
Подходит к концу прием заявок в онлайн-акции Бессмертный полк
Заявку на участие можно подать до 6 мая включительно
Фото: Лилия Кончакова
Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru.
Для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявку до 6 мая включительно. Сделать это можно на сайте, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или МАКС.В личном кабинете разместите фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла, а также о тех, кто сражался за Родину.
В этом году жители Карелии могут принять участие и в традиционном очном формате. «Бессмертный полк» вновь пройдёт по улицам Петрозаводска и Костомукши. В столице Карелии старт «Бессмертному полку» дадут в 14.00, сбор частников акции будет в 13:00 на площади Ленина.