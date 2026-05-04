04 мая 2026, 13:56
Почти два десятка водителей лишили прав в Петрозаводске
В карельской столице подведены иготи рейда выходного дня
Фото ГАИ
За минувшие выходные в Петрозаводске были отстранены от управления 19 водителей. Об этом сообщает Госавтоиспекция города.
По данным ГАИ, 11 человек управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще восемь человек не имели водительских прав. В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы.
Ранее сообщалось о том, что благоустройство сада памяти героев началось в Петрозаводске.