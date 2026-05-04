В Петрозаводске началось благоустройство Сада Памяти Героев

В карельской столице началось благоустройство Сада Памяти Героев, расположенного в районе пересечения улицы Сыктывкарской с Лесным проспектом в микрорайоне Древлянка. Он был создан в 2024 году в память о тех, кто погиб за Россию. Об этом сообщили в Петрозаводском городском совете.

Этим летом продолжится благоустройство общественной территории: здесь появятся новая дорожка, фонари и скамейки, а также будут высажены цветы и произведены работы по озеленению территории.

В настоящее время на месте уже сейчас установили праздничные консоли и флагштоки ко Дню Победы, убрали поросль.