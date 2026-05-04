04 мая 2026, 14:12
Эстонцы скупают туры на российскую границу ко Дню Победы

Жители Эстонии и Латвии готовы заплатить более 80 евро, чтобы увидеть российский концерт через границу 9 мая
Туристические компании Эстонии открыли продажу туров в Нарву на 9 Мая. Желающие смогут наблюдать за праздничными мероприятиями в Ивангороде Ленинградской области, сообщает Shot.

По данным источника, стоимость поездки начинается от 80 евро. В программу включено посещение памятных мест и просмотр российского концерта через границу.

По словам представителей турфирм, День Победы «прочно вошёл в гены» населения восточных регионов прибалтийской республики. Высокий спрос наблюдается и у граждан Латвии.

Организаторы подчёркивают, что тур будет совмещён с мероприятиями, посвящёнными Дню Европы, который официально отмечается в Эстонии 9 мая.

