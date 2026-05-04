«ПКС‑Водоканал» обновляет участок сети на Кукковке

Сотрудники предприятия приступили к работам по устранению повреждения на водопроводной сети в камере рядом с домом № 10 по проспекту Карельскому. Это важный участок сети, от состояния которого напрямую зависит стабильная подача воды в близлежащие дома.

На первом этапе ремонтная бригада выполняет опорожнение линии: вода из трубопровода откачивается, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения работ в котловане. Далее специалисты приступят к демонтажу изношенного участка и замене трубы диаметром 300 мм на новую, выполненную из стали. Обновленные элементы системы позволят повысить надежность сети и снизить вероятность возникновения повреждений в будущем.

Традиционно «ПКС - Водоканал» используют современные технологии и материалы, чтобы минимизировать неудобства для жителей и сократить сроки ремонта. После завершения всех этапов специалисты восстановят благоустройство территории: участок приведут в порядок, чтобы он вновь стал комфортным и безопасным для горожан.

Команда профессионалов «РКС - Петрозаводск» стремится обеспечить стабильное водоснабжение во всех районах города, максимально эффективно используя имеющиеся ресурсы. Сотрудники предприятия осознают высокую ответственность перед жителями и добросовестно выполняют свои задачи.