Бывшему министру обороны вынесли смертный приговор в Китае

В Китае бывшего высокопоставленного чиновника осудили за взятки.

Ли Шанфу, который возглавлял оборонное ведомство с марта по октябрь 2023 года, признали виновным в коррупции и приговорили к смертной казни, сообщает «Российская газета». Суд дал отсрочку исполнения приговора на два года.

По информации СМИ, отсрочка подразумевает, что через два года казнь чиновнику будет заменена на пожизненное заключение в тюрьме без права на досрочное освобождение или пересмотр приговора.

Все имущество бывшего чиновника конфискуют, а его лишат политических прав.

К высшей мере также приговорили обвиненного в коррупции бывшего министра национальной обороны Вэй Фэнхэ.