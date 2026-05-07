Водитель из Пудожа выплатит 800 тысяч пострадавшей в ДТП женщине

Пудожский районный суд вынес приговор 67-летнему местному жителю, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

По данным источника, в ноябре 2025 года в условиях плохой погоды мужчина пошел на обгон грузовика в Пудожском районе и совершил столкновение со встречным автомобилем. В результате дорожного происшествия пассажир встречного автомобиля получила тяжкий вред здоровью.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. Кроме того, пудожанину предстоит выплатить потерпевшей 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.