В двух районах Карелии ограничат движение транспортных средств

Во время проведения международных соревнований по велосипедному спорту «Золото Ладоги» 25–26 мая на автомобильной дороге регионального значения Олонец – Питкяранта – Леппясилта в Олонецком районе и Питкярантском округе будут введены временные ограничения движения транспортных средств, сообщили в Минтрансе Карелии.

По данным источника, 25 мая ограничения будут действовать с 10:50 до 12:25 на участке км 13+056 – км 75+922 (от перекрестка ул. Свирских Дивизий — ул. Урицкого г. Олонец до д. Мансила); с 11:30 до 13:15 на участке км 44+943 – км 98+917 (от д. Устье Тулоксы до п. Салми) и с 12:10 до 14:55 на участке км 75+922 – км 136+125 (от д. Мансила до перекрестка ул. Горького – ул. Пушкина г. Питкяранта). Водителям предложили альтернативу — объезд по автомобильным дорогам Видлица – Кинелахта – Ведлозеро и А-121 «Сортавала».

На следующий день, 26 мая, ограничения будут действовать с 09:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:30 на участках км 136+085 – км 136+155 и км 136+518 – км 136+570 (участок региональной автодороги в границах г. Питкяранта, от перекрестка ул. Горького – ул. Ленина до перекрестка ул. Горького — ул. Пушкина – ул. Гоголя).

Водителей просят быть внимательными и учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок.