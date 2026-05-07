07 мая 2026, 16:04
Отдел ЗАГС Петрозаводска рассказал о режиме работы в праздники
К обычной работе городское учреждение Петрозаводска вернется 12 мая
В мэрии Петрозаводска рассказали о режиме работы отдела ЗАГС в предстоящие праздничные дни.
По данным городской администрации, 8 мая с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 будет проводиться регистрация заключения брака, с 9:00 до 13:00 – регистрация рождения, установления отцовства, расторжения брака, будет открыт архив, с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:00 – регистрация смерти.
С 9 по 11 мая учреждение работать не будет. К обычному графику отдел ЗАГС вернется с 12 мая.
