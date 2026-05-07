В Карелии объявили желтый уровень опасности из-за гроз

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии. Синоптики предупреждают о грозах в пятницу. Предупреждение гидрометцентра будет действовать с восьми утра до девяти вечера 8 мая.

Похожую погоду прогнозируют и в соседних регионах, спокойно будет разве что в Ленобласти и Петербурге.

По информации паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», ожидаются локальные кратковременные дожди, местами со снежной крупой.

