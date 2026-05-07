07 мая 2026, 15:05
В Карелии объявили желтый уровень опасности из-за гроз
Грохотать будет местами в течение суток
фото «Петрозаводск говорит»
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии. Синоптики предупреждают о грозах в пятницу. Предупреждение гидрометцентра будет действовать с восьми утра до девяти вечера 8 мая.
Похожую погоду прогнозируют и в соседних регионах, спокойно будет разве что в Ленобласти и Петербурге.
По информации паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», ожидаются локальные кратковременные дожди, местами со снежной крупой.
