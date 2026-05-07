Девочка пострадала при взрыве в российской школе

В Ростовской области в одной из школ произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

По данным источника, инцидент случился в городе Миллерово 7 мая. Отмечается, что взорвался предмет, похожий на страйкбольную гранату. В результате происшествия ученица 2008 года рождения получила ожоги рук. Ей оказана медицинская помощь.

На месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

