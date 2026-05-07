07 мая 2026, 16:59
Автоклуб 10 RUS

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске в пятницу

ГАИ карельской столицы анонсировала рейд «Контроль трезвости»
гаи_рейд_машина_полиция
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

8 мая в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным источника, за три месяца этого года в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления более 120 нетрезвых водителей.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями горожан просили сообщать в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
рейд
водители