Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске в пятницу

8 мая в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным источника, за три месяца этого года в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления более 120 нетрезвых водителей.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями горожан просили сообщать в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска.