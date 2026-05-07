07 мая 2026, 16:59
Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске в пятницу
ГАИ карельской столицы анонсировала рейд «Контроль трезвости»
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
8 мая в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в городской Госавтоинспекции.
По данным источника, за три месяца этого года в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления более 120 нетрезвых водителей.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями горожан просили сообщать в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска.