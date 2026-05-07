Мужчина упал в колодец и погиб на дачном участке в Ленобласти

В Ленинградской области 7 мая мужчина погиб на дачном участке. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона в своем Telegram-канале.

По данным источника, трагедия произошла в СНТ Мостовик в Гатчинском районе. Пожилой мужчина упал в колодец около дачного дома и не смог выбраться. Пенсионер погиб.

Спасатели достали тело из колодца и передали его сотрудникам полиции.

