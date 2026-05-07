07 мая 2026, 16:34
Мужчина упал в колодец и погиб на дачном участке в Ленобласти
Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти
В Ленинградской области 7 мая мужчина погиб на дачном участке. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона в своем Telegram-канале.
По данным источника, трагедия произошла в СНТ Мостовик в Гатчинском районе. Пожилой мужчина упал в колодец около дачного дома и не смог выбраться. Пенсионер погиб.
Спасатели достали тело из колодца и передали его сотрудникам полиции.
