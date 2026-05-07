На «Благотворительном квартирнике» собрали деньги для одинокой мамы

Петрозаводчанка с инвалидностью Алена Моор два года назад придумала проект «Благотворительный квартирник». В апреле 2026 года проект отметил день рождения. Но Алена считает, что петь и праздновать просто так не нужно, на своих музыкальных вечеринках она проводит сборы в поддержку нуждающихся людей. В день рождения «Квартирника» собрали 17500 рублей для семьи Ирины, которая одна воспитывает двоих детей, младший сын с инвалидностью.

"Радостно видеть столько неравнодушных, талантливых горожан. От всего сердца благодарим вас за то, что разделили с нами этот вечер. Ваша энергия, поддержка и неравнодушие — это самый ценный вклад в наше общее дело»,

- сообщили организаторы.

Раз в месяц Алена собирает людей: музыкантов, которые выступают бесплатно, и зрителей, которые приходят отдохнуть и могут внести посильный вклад в сбор средств на благовторительность.

23 мая пройдет очередной «Благотворительный квартирник», который посвятят хитам 80-х годов. Помогать будут семье Вяхеревых, которая столкнулась с тяжелым заболеванием мамы и жены Натальи.