В Великобритании выпустили из тюрьмы не того преступника

Полицейские в Великобритании разыскивают 57-летнего мужчину, которого ошибочно отпустили из тюрьмы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Metro.

По данным источника, злоумышленник отбывал наказание за похищение собственного пятилетнего сына, которого он забрал у матери во Франции и тайно вывез в Нигерию через Великобританию.

Мужчину приговорили к году тюрьмы, но уже на следующий день персонал исправительного учреждения освободил его из-за ошибки в документах. Исчезновение заключенного заметили только через два дня. К тому моменту мужчина уже мог покинуть страну, так как имеет двойное гражданство Великобритании и Нигерии.

Полиция Лондона заявила, что проводит «срочные мероприятия» для поимки беглеца.

