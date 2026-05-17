Медведь напал на российского туриста во время горного похода в Японии

На западе Токио во время восхождения на живописную вершину Муцуиси дикий зверь атаковал гражданина России.

30-летний мужчина остался жив, но получил серьезные травмы после встречи с медведем, сообщает газета «Известия» со ссылкой на японские СМИ.

Хищник скрылся. Несмотря на травмы рук и лица, россиянин смог самостоятельно связаться с экстренными службами. Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете. По информации Shot, угрозы его жизни, по предварительным данным, нет.

В Окутаме расставили ловушки для его поимки. Район патрулируют полицейские. Туристов призвали брать с собой отлова животного. Полиция продолжает патрулирование района. Власти призвали туристов брать с собой медвежьи колокольчики или рации.