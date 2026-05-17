Неделя в Карелии начнется с безветрия и 26 градусов тепла
В Петрозаводске в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +20, +22, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии тоже переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +3, днем воздух прогреется до +17, +22, местами до +26.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +18;
В Кондопоге ночью +10, днем +21;
В Медвежьегорске ночью +9, днем +20;
В Олонце ночью +11, днем +24;
В Пудоже ночью +10, днем +25;
В Сегеже ночью +8, днем +20;
В Сортавале ночью +10, днем +19;
В Суоярви ночью +10, днем +21.
Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях.