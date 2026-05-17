Неделя в Карелии начнется с безветрия и 26 градусов тепла

В Петрозаводске в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +20, +22, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии тоже переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +3, днем воздух прогреется до +17, +22, местами до +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +18;

В Кондопоге ночью +10, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +20;

В Олонце ночью +11, днем +24;

В Пудоже ночью +10, днем +25;

В Сегеже ночью +8, днем +20;

В Сортавале ночью +10, днем +19;

В Суоярви ночью +10, днем +21.

Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях.