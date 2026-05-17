100 юношей проверили себя на прочность и получили малиновый берет

Юноши совершили марш-бросок по воде, лесу, сквозь «пули» и «зону заражения». В Петрозаводске 16 мая прошел военно-патриотический сбор «Никто, только Мы!», рассказала глава города и поблагодарила организаторов за вклад в воспитание молодежи.

Более 100 молодых людей в этом году рискнули проверить себя на прочность. Самые стойкие в конце дистанции получили малиновые береты. Юноши проходили шестикилометровую дистанцию с препятствиями под руководством офицеров СОБР.

Молодые люди прошли испытания: внезапная «засада», «обстрел», «зона химического заражения», им пришлось преодолевать реку вброд, стрелять из пневматической винтовки.

«Те, кто смог дойти до конца и справиться со всеми задачами, получили малиновые береты. Это символ мужества, выносливости и настоящего характера», - сообщила Инна Колыхматова.