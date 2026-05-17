Пламя охватило квартиру в центре Петрозаводска

Утром в субботу в Петрозаводске было неспокойно. Кто-то был слишком неосторожен со спичками и, вероятно, не дал выспаться соседям.

В доме № 12 на проспекте Ленина вспыхнул пожар. Спасателей вызвали в 07:22. Огонь повредил мебель в одной из квартир, сообщили в МЧС Карелии. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На месте возгорания работали девять специалистов и три единицы техники.

Также по информации МЧС, вечером 16 мая в СНТ «Нево-Сортавала» в поселке Хаапалампи загорелась частная баня. Из-за неисправности печного оборудования оказались повреждены отделка парной и крыша на общей площади 30 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы десять специалистов и две единицы техники.

Еще одна баня горела в поселке Пиндуши. Огонь повредил внутреннее перекрытие на площади одного квадратного метра.