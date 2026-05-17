Аномальное для мая тепло установилось в Карелии

Жара установилась в Карелии после череды гроз и ливней. Несмотря на облака в воскресенье в регионе весьма душно, а температура достигает почти 20 градусов.

В гидрометцентре говорят, что в начале рабочей недели температура воздуха продолжит расти, а дожди будут маловероятны. В ночные часы в Карелии столбик термометра будет опускаться до +5, +10 градусов, в дневные подниматься до +18, +25 градусов. Как отмечают специалисты такие летние значения в мае на 4-7 градусов выше средних многолетних.

В последующие дни недели также сохранится аномальное для мая тепло, но местами пройдут кратковременные дожди, возможны даже грозы.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» предположили, что теплая погода точно задержится в республике до 21 мая. Ясности о погоде в последующие дни пока нет.