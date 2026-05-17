Актер российских сериалов погиб на СВО

В ходе специальной военной операции погиб актер Павел Чернявский. Зрителям он известен по сериалу «След».

Актер театра и кино подписал контракт с Минобороны в декабре 2025 года, погиб в марте. Похоронили погибшего бойца в Омске.

Среди работ в кино, в которых снялся Чернявский - фильмы «Чернобыль», «Клуб», «След», «Счастливы вместе», «Девушки с Макаровым‑2». Он сыграл более 30 ролей.