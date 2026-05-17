Пропавшего на озере в Карелии рыбака нашли живым

На озере на юго-западе Карелии в Сортавальском округе искали пропавшего рыбака.

Мужчина утром 16 мая на лодке вышел в озеро Вахваярви, но обратно не вернулся. Спасателям позвонили в тот же день в 18:20 и сообщили о пропаже рыбака.

По информации ИА «Республика», сортавальские спасатели быстро нашли пропавшего. Его доставили к месту стоянки. С мужчиной все в порядке.