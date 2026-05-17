17 мая 2026, 15:25
Пропавшего на озере в Карелии рыбака нашли живым
Спасатели нашли пропавшего в Сортавальском округе мужчину
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
На озере на юго-западе Карелии в Сортавальском округе искали пропавшего рыбака.
Мужчина утром 16 мая на лодке вышел в озеро Вахваярви, но обратно не вернулся. Спасателям позвонили в тот же день в 18:20 и сообщили о пропаже рыбака.
По информации ИА «Республика», сортавальские спасатели быстро нашли пропавшего. Его доставили к месту стоянки. С мужчиной все в порядке.