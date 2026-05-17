Россиянам назвали вредные для ЖКТ сочетания полезных продуктов

Россиян призвали сочетать полезные продукты на столе с осторожностью. Союз некоторых продуктов может снижать пользу друг друга, вызывать вздутие и другие проблемы с желудком.

В беседе с изданием «Известия» врач-диетолог назвала самый популярный пример сочетания несочетаемого – это чай с молоком. В черном чае есть антиоксиданты-катехины, они полезны для сердечно-сосудистой системы, но белок молока может связывать полезные вещества и снижать их усвоение. Тем, кто не представляет чай без молока, эксперт предложила обратить внимание на растительные аналоги.

Тяжесть и вздутие вызовет сочетание овсяной, перловой, пшенной каши с апельсиновым соком. Напиток лучше употреблять отдельно или отдать предпочтение не столь кислому варианту.

Повышенную нагрузку на ЖКТ даст одновременное употребление мяса с сыром. Для облегчения переваривания, специалист рекомендует дополнять подобные блюда овощами и зеленью.

Не лучшим будет сочетание яйца и слабосоленой рыбы. По словам эксперта, в рыбе содержится тиаминаза, разрушающая витамин B1, который важен для обмена веществ и работы нервной системы.

Врач рекомендует разделять во времени продукты-антагонисты, выбирать щадящие способы приготовления и следить за собственными реакциями организма на сочетание продуктов.