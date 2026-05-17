Жителей Карелии предупредили о возможном загрязнении воздуха

Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях.

В воскресенье погода отличная, но ветер слабоват из-за чего ночью, вероятно, может быть застой воздуха. Это может привести к накоплению вредных газов от машин, котельных.

С 22 часов 17 мая до 8 часов 18 мая на территории городских и сельских поселений республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению атмосферного воздуха, предупредили в гидрометцентре.

Неблагоприятные метеоусловия – кратковременное сочетание метеорологических факторов, которое способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Например, штиль, слабый ветер, туман. Из-за этого выхлопы машин и выбросы заводов могут скапливаться у земли. Загрязнение нижних слоев воздуха можно увидеть в виде смога или почувствовать, как неприятный запах. Обычно рекомендуют закрывать окна, при необходимости пользоваться масками, пить больше воды, сократить время на улице, людям с проблемами со здоровьем - держать поблизости лекарства.