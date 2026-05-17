17 мая 2026, 16:56
Два частных дома вспыхнули в Карелии в воскресенье
Пожарные боролись с серьезными возгораниями в Петрозаводске и Прионежском районе
фото стопкадр видео от МЧС РК
Днем 17 мая на старой Кукковке в Петрозаводске пожарные привлекались для тушения серьезного возгорания в частном доме на улице Ильича.
В МЧС сообщили, что на месте пожара работали 22 специалиста и 8 единиц техники. Локализовать возгорание удалось к 13:56.
Нескольких пожарных направили на помощь в тушении другого серьезного пожара в СНТ «Березка» в Прионежском районе. На Центральной улице горел дом, а на соседнем участке вспыхнула хозпостройка.
Источника воды поблизости не было. Несмотря на трудности пожарные не дали огню перейти на соседний частный дом. В тушении пожара задействованы 16 специалистов и 6 единиц техники.