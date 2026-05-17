Два частных дома вспыхнули в Карелии в воскресенье

Днем 17 мая на старой Кукковке в Петрозаводске пожарные привлекались для тушения серьезного возгорания в частном доме на улице Ильича.

В МЧС сообщили, что на месте пожара работали 22 специалиста и 8 единиц техники. Локализовать возгорание удалось к 13:56.



Нескольких пожарных направили на помощь в тушении другого серьезного пожара в СНТ «Березка» в Прионежском районе. На Центральной улице горел дом, а на соседнем участке вспыхнула хозпостройка.

Источника воды поблизости не было. Несмотря на трудности пожарные не дали огню перейти на соседний частный дом. В тушении пожара задействованы 16 специалистов и 6 единиц техники.