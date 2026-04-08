На Ключевой «черные» ассенизаторы незаконно сливают отходы

Текст, фото: Антонина Кябелева

На протяжении многих лет жители петрозаводского микрорайона Ключевая жалуются на вонь, которая время от времени окутывает эту часть карельской столицы. Кардинально решить проблему с неприятными ароматами пытались с 2022 года, когда журналистов даже пригласили на экскурсию на канализационно-очистные сооружения (КОС).

В 2023 году на КОС установили систему поглощения запахов. Правда, утверждают граждане, аромат, доносящийся от КОС, не стал менее интенсивным и продолжал отравлять ключевскую атмосферу и в 2024, и в 2025 году.

Недавно в редакцию нашего издания обратился житель микрорайона Ключевая Евгений, который случайно обнаружил еще один источник, как предполагает он, не только зловонных «благоуханий», но и загрязнения окружающей среды. Вместе с Евгением журналист нашего издания побывала в районе Ключевой и собственными глазами увидела, что здесь творится. Происходящее удалось зафиксировать на камеру телефона.

Евгений живет на Ключевой в районе улицы Сегежская с 2019 года. Вдоль улицы Сегежская проходит ручей Большой, который впадает в Онежское озеро. В 2023 году, рассказал Евгений, ручей разлился, затопив и частично размыв дорогу. По словам Евгения, вода в ручье была очень вонючей. Мужчина заинтересовался, что же это за ручей, и, гуляя по микрорайону вдоль его течения, недавно стал свидетелем неприятного зрелища.

Ручей проходит под железной дорогой в районе автозаправки. Примерно в этом районе между железной дорогой и Вытегорским шоссе расположена городская площадка для складирования снега.

«Я замечал, что когда едешь по Ключевскому шоссе, улицам Репникова, Сегежская, часто, особенно в теплое время, стоит канализационный запах. Я думал, что причина в городской площадке по сбору снега, где могут быть и реагенты, и мусор. В этом году я добрался до самой площадки, чтобы осмотреть территорию. И издалека увидел ассенизаторскую машину по сбору жидких бытовых отходов»,

- рассказал Евгений о своем открытии.

Прикинув, что на площадке, где складируется снег, машин подобной специализации быть не должно в принципе, Евгений решил обследовать местность рядом с городской свалкой снега. И натолкнулся на два полуразрушенных открытых канализационных люка, куда регулярно подъезжает спецтранспорт с вонючим содержимым.

«В день, я посчитал, сюда подъезжает от пяти до семи ассенизаторских машин и сливают в люки отходы. Никаких ограждений нет, вокруг грязь, мусор. Понятно, что это «черный» слив, сбрасывают жидкие отходы нелегально. Мне стало понятно, почему люди постоянно жалуются на вонь»,

- рассказал Евгений.

К канализационным люкам мы пробирались по лесной дороге со стороны Вытегорского шоссе. Полуразбитые канализационные люки были расположены недалеко от железнодорожных путей. Вокруг на утопающей в грязи площадке валялись доски, старые автомобильные шины, шланги. На земле были отчетливо видны свежие следы от колес.

Не успела я как следует оглядеться, как на расхристанной после таяния снега дороге появилась машина. Водитель уверенно заехал на небольшую возвышенность так, чтобы передняя часть машины смотрела на железную дорогу, а задняя была максимально приближена к люкам.

Завидев нас, мужчина за рулем стал кому-то звонить. Но, видимо, не увидев в нас никакой угрозы для нелегального бизнеса, спокойно вышел из машины, вынул шланг и опустил его в люк.

На вопрос, что это он сливает, мужчина предельно честно ответил:

«Какашки».

На этом наш диалог завершился. Водитель проигнорировал вопрос о том, какая организация или индивидуальный предприниматель занимается сомнительным бизнесом. Он только сказал, что все законно. Завершив нехитрые манипуляции со сливом содержимого из машины, водитель спокойно сел в кабину и уехал.

Первым делом я созвонилась с директором Кондопожского ДРСУ Юрием Синяковым. Обслуживание площадки для снега находится в введении Кондопожского ДРСУ. Синяков рассказал, что дорога к свалке снега разветвляется, и чужие машины через городскую площадку не проходят. Там установлена камера, но он не знает, захватывает ли она ту часть дороги, по которой ездят ассенизаторские машины.

В АО «ПКС-Водоканал» рассказали, что канализационные люки в районе Вытегорского шоссе принадлежат водоканалу. Все, что в них сливается, попадает на очистные сооружения. Но деятельность по сбросу отходов на данной территории абсолютно незаконна. Пресечь ее в компании не могут, так как земля принадлежит городу. В АО «ПКС-Водоканал» также сообщили, что пытались закрывать канализационные люки. Но эффекта эта мера не принесла, так как люки тут же вскрывались, и незаконная деятельность возобновлялась. Когда в последний раз закрывали люки, в компании не смогли вспомнить.

АО «ПКС-Водоканал», как мне подтвердили, официально заключает договоры с юридическими лицами по утилизации жидких отходов. На сегодняшний день заключено как минимум семь таких договоров. Другими словами, с компанией можно заключить официальный договор и вывести свою деятельность в правовое поле. Правда, за это придется платить.

Самый продолжительный телефонный разговор у меня был с первым заместителем мэра Петрозаводска Михаилом Ершовым. Он знает об этой проблеме. По его словам, недавно он выезжал в район Вытегорского шоссе и лично наблюдал за умельцами, сбрасывающими отходы в открытые люки.

Но ответа на вопрос, что со всем этим намерена делать петрозаводская администрация, во время телефонного разговора я так и не получила. Ершов заметил, что, возможно, следует перегородить дорогу к люкам бетонными конструкциями и сделать это не сложно. Правда, при этом он высказал опасение, что незаконный бизнес продолжится, и отходы будут сбрасывать в другое место, что нанесет еще больший вред окружающей среде.

Михаил Ершов попросил сделать официальный запрос в мэрию. Тот ответ, который я получила, вверг меня в ступор. Как будто не было ни нашего разговора с Ершовым, ни его, как мне показалось, искреннего желания как-то пресечь нелегальную деятельность «черных ассенизаторов».

В официальном ответе сказано, что в администрации не фиксировали случаев незаконного сброса жидких бытовых отходов в районе Вытегорского шоссе. Соответственно и к ответственности никого не привлекали.

«У Администрации отсутствуют объективные сведения для рассмотрения вопроса наличия или отсутствия связи между появлением открытых люков на указанной в запросе территории и неприятным запахом, периодически фиксирующимся в районе Ключевая»,

- сказано в ответе.

Единственным решением проблемы, отмечено в ответе, «является строительство сливной станции с целью приема ЖБО». По мнению администрации, появление такой станции возможно в рамках концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией, и мэрия даже направила соответствующий запрос в АО «ПКС-Водоканал».

Бывают ситуации, когда просто не находится приличных слов для того, чтобы, так сказать, всесторонне оценить происходящее. На Ключевой регулярно сливаются отходы человеческой жизнедеятельности в канализационную систему, принадлежащую АО «ПКС-Водоканал». Сливаются незаконно. В компании, которая все это «добро» получает на свои очистные сооружения, похоже, не видят в этом серьезной проблемы. Как минимум люки стоят открытыми, позволяя беспрепятственно и бесплатно снабжать КОСы дополнительным «сырьем».

В городской администрации предпочитают вообще проблему не замечать. Нет в мэрии никакой информации ни о том, что на городской территории незаконно орудуют частные ассенизаторы, ни о том, как их деятельность влияет на окружающую среду и на благополучие жителей микрорайона. Смею предположить, что такой информации никогда и не появится, если сильно зажмурить глаза. Михаил Ершов, если верить его словам, лично все это наблюдал. Но, видимо, ни с кем, кроме меня и своих подписчиков в соцсетях, решил не делиться ценной информацией. Рассказы о том, что когда-нибудь в Петрозаводске построят сливную станцию, оптимизма не внушают. Во-первых, никто не знает, когда это чудо случится и случится ли вообще, а, во-вторых, не понятно, как новый объект изменит психологию предпринимателей, годами бесплатно и беспрепятственно занимающимися своей дурно пахнущей деятельностью.

Лично у меня сложилось впечатление, что никто — ни руководство ресурсоснабжающей организации, ни чиновники петрозаводской администрации - просто не хочет даже пальцем пошевелить, чтобы прекратить незаконные сбросы отходов. Их мотивация лично мне абсолютно не понятна. Предположим, что экология, отсутствие вредных сбросов в Онежское озеро, благополучие жителей Ключевой для чиновников и руководства частной компании — пустой звук. А если в эти открытые люки в один прекрасный день попадут не «какашки», а что-то более опасное? Кто будет отвечать? Ведь никаких мер по пресечению незаконного бизнеса никто не только не предпринимает, но и не собирается.

При полной дистрофии муниципальной власти остается один путь — опять обращаться в прокуратуру. В последнее время у меня складывается ощущение, что прокуратура — последний еще функционирующий «орган» на обмякшем теле управленческих структур Петрозаводска. Но прокуратура не закроет люки и не перегородит дорогу. Она только может заставить чиновников вспомнить о своих обязанностях. Правда, учитывая все бюрократические процедуры, на это уйдет немало времени. А пока в Петрозаводске для нелегального бизнеса, в отличие от инвалидов-колясочников, создана удобная и безбарьерная среда.