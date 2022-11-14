Вонь на Ключевой: названы сроки решения проблемы

Текст: Елена Малишевская

Проблема вони в микрорайоне Ключевая Петрозаводска годами только обсуждалась. Власти совместно с «РКС» проводили рейды для журналистов, искали и находили новые источники запаха, называли разнообразные версии его происхождения. А вонь и ныне там. И вот, пожалуй, впервые горожанам предложили не отчет о проведенных исследованиях, а конкретный план по устранению проблемы. Случилось это на заседании рабочей группы с Владимиром Любарским во главе.

План состоит из двух больших шагов: первый собираются сделать уже в начале 2023 года, и к июлю на очистных должна заработать система «Мокрый барьер». По периметру «иловых карт» (склады осадков очистных сооружений) смонтируют трубопроводную магистраль, по которой через форсунки будут распылять органические эфирные масла. Как рассказал технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук, компания изучила опыт успешного использования технологии на очистных сооружениях в центральных регионах и на юге России.

«Система уничтожает неприятные запахи, а не маскирует их».

Звучит, как реклама дорогого дезодоранта. А стоит проект - как самый дорогой в мире дезодорант. Минимум 15 миллионов рублей.

Вторым шагом, обещают в «ПКС-Водоканал», станет модернизация системы вентиляции главной насосной станции, которая очистит воздух от запахов и примесей объектов водоотведения. На это потребуется также не меньше 15-20 миллионов рублей. Срок ввода в эксплуатацию — сентябрь 2023 года.

Наученные вонючим опытом журналисты восприняли информацию настороженно. Слишком долго их водили за нос. Проблема стала острой примерно с 2019 года, когда жители Ключевой начали активно жаловаться на зловоние в своем микрорайоне. Коммунальщики в ответ отчитывались о проведенных исследованиях, обвиняли владельцев частных территорий, ругали последними словами похитителей канализационных люков. В качестве причин назывались и вырубки лесов, и установленные горожанами счетчики: если раньше очистные принимали около 120 тысяч тонн стоков в сутки, то теперь чуть больше 60 тысяч тонн: «Это более концентрированный сток», - подчеркивали в «ПКС-Водоканал». То есть причиной запаха могло быть все что угодно, только не сами канализационные очистные сооружения (КОС).

Летом 2022 года журналистов и активных горожан пригласили на экскурсию по КОС, показали главную насосную станцию, песколовку, отстойники, площадку с почвогрунтом. Именно там, на площадке с компостом из осадков, земли и специального ила, экскурсантам не нужно было сильно принюхиваться, чтобы узнать «тот самый запах». Однако специалисты «ПКС-Водоконала» до последнего стояли на своем: почвогрунт, мол, изготовлен по технологии, и ничем пахнуть не должен. И даже продемонстрировали картошку, которую выращивают прямо здесь, на очистных.

В распоряжении журналистов портала «Петрозаводск говорит» оказался документ, представляющий собой результат исследования почвенной пробы, взятой в Выгойнаволоке, на производственной площадке КОС. Лабораторные испытания провела «Станция агрохимической службы «Карельская» еще в 2019 году. Согласно отчету, почвогрунт представляет собой сильногумусное соединение с очень высокой долей фосфора, калия, магния, меди, бора и прочих элементов. «Данный вид почвы можно отнести к органическим удобрениям», делают вывод авторы мониторинга. То есть в качестве добавки в почву — хорошо, но никак не в качестве собственно грунта, которым засыпают площадки (грядки, газоны) в разных микрорайонах Петрозаводска. Поэтому и пахнет уже не только на Ключевой. Странно предполагать, что власти города и сотрудники «ПКС-Водоканал» с результатами исследования не были ознакомлены.

На заседании рабочей группы прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев предложил свой вариант решения проблемы:

«Мне кажется, что на данном этапе можно пойти на какие-то меры, чтобы прекратились обращения граждан. Может, не производить почвогрунт сейчас? Вы можете модернизировать свое предприятие по примеру коллег из других регионов, пожалуйста. Но запах-то нужно убирать».

Были на совещании и более эмоциональные выступления. Услышав сроки реализации намеченных планов — июль и сентябрь будушего года — не смогла промолчать руководитель санатория «Белые ключи» Татьяна Морозова.

«Это значит, что нам предстоит еще одно лето с этим запахом. К нам люди приезжают, и некоторые отказываются от путевок, такая невыносимая вонь стоит».

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на свой странице в социальной сети призвал к спокойствию и к комплексному решению проблемы:

«Увы, по щелчку пальцев запах на Ключевой не исчезнет. Работу КОС остановить нельзя: думаю, все понимают, что канализационные стоки поступают в них круглосуточно и ежесекундно. Более того, нельзя повернуть волшебный рычаг и снизить, например, качество очистки воды, чтобы этого илового осадка стало меньше».

Также Любарский успокоил горожан — деньги на модернизацию предприятия «ПКС-Водоканал» возьмет не в городском бюджете. И не в карманах петрозаводчан после повышения тарифа. «Финансирование проектов будет проходить за счет инвестиционной программы, реализация которой стала возможна, в том числе, благодаря подписанному весной концессионному соглашению», - уточнил мэр.

Горожанам остается только ждать — возможно, в 2023 году и произойдут качественные изменения. И жители Ключевой (Зареки, Голиковки) о, чудо, перестанут задыхаться от зловония. // Фото: сайт "Петрозаводск говорит"