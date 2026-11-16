Нанесен удар по Крымскому мосту

Губернатор Крыма сообщил об атаке противника по Крымскому мосту

Фото "Петрозаводск говорит"

Утром 16 ноября противник совершил атаку на Крымский мост. Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

По словам чиновника, для ликвидации последствий удара задействованы все необходимые службы. В Керчи начал работу оперативный штаб. Движение транспортных средств по переправе будет ограничено ориентировочно до середины дня. Аксенов напомнил о работе паромного сообщения между Крымом и Кубанью.

Чиновник не указал, как именно был нанесен удар, и не обозначил его последствия для сооружения. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после сброса взрывчатки на автомобиль в Брянской области.