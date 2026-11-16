В округе Карелии убрали мусор за теми, кто упорно вывозит его в лес

В Костомукшском округе сотрудники леса навели чистоту за безответственными гражданами

Фото создано с помощью Алиса AI

Холодильник, битые стекла, матрац, автомобильные покрышки, пластмассовые ящики и другое «добро» обнаружили сотрудники Костомукшского лесничества в квартале 363, выделе 44.

Свалка продолжила череду неприятных «находок», которые регулярно делают работники леса. И в этот раз специалисты навели чистоту и убрали мусор за теми, кто «упорно, бессовестно и безответственно выносит, вывозит в лес».

Image

Несанкционированные свалки возле дачных участков, по «отвороткам», по обочинам, на берегах лесных озёр стали уже почти привычной частью окружающего пейзажа. Несмотря на то, что за нарушение правил Санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность, жителей и гостей республики это не останавливает.

Ранее в охваченной мусорным кризисом Костомукше организовали временный прием отходов по десяти адресам.