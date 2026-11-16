Перейти к основному содержанию
16 ноября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Подвал дома в Петрозаводске ушел под воду

Управляющую компанию обязали осушить подвал после жалобы жильца в жилищный надзор
деревянный дом

Подвал жилого дома на Калинина в Петрозаводске затопило. Жилец деревянного дома пожаловался на сырость в госкомитет по жилищному надзору.

Специалисты проверили дом, факты нарушений подтвердились. В адрес управляющей организации направили предписание с требованием устранить подтопление подвала.

Если УК не выполнит предписание в срок, то возбудят административное дело.

деревянный дом

 

«Управляющая организация несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме и обязана проводить работы по устранению аварийных ситуаций вне зависимости от того, признан многоквартирный дом аварийным или нет», - прокомментировали в жилищном надзоре.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Полыхавший сарай угрожал соседним постройкам в Петрозаводске

Метки