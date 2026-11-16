Эксперты назвали самый дорогой и бюджетный варианты новогоднего салата

Стало известно, во сколько обойдется салат «Оливье» в этом году

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До Нового года осталось 45 дней. О трендах в украшении елки россиянам уже рассказали. Пришла очередь аналитиков. Они подсчитали, во сколько обойдется главный новогодний салат «Оливье». Стоимость и варианты блюда с тем или иным компонентом приводит РИА Новости.

По данным источника, «Оливье» в этом году обойдется в 610 рублей за четыре порции, то есть почти 153 рубля за порцию. Стоимость рассчитывалась исходя из того, что блюдо будет приготовлено из 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов и картофеля, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза и моркови, четырех яиц и 100 граммов репчатого лука.

Стоимость салата значительно увеличится, если в него вместо колбасы положить красную рыбу. В этом случае он обойдется в 811 рублей за четыре порции. Вариант с говядиной будет стоить 683 рубля, с курицей — 458 рублей, а с грибами — 499 рублей.