Полыхавший сарай угрожал соседним постройкам в Петрозаводске

Горящую постройку вовремя потушили в отдаленном районе карельской столицы

Фото: паблик Отряда противопожарной службы Прионежского района

Огнеборцы Прионежского района потушили пожар в Соломенном хозяйственной постройки – утром в минувший выходной там загорелся сарай.

В воскресенье, 15 ноября, в 11:04 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Революционной в Соломенном. Через четыре минуты огнеборцы были на месте, сообщили в отряде противопожарной службы Прионежья.

Image Фото: паблик Отряда противопожарной службы Прионежского района

Пожар полностью потушили в 11:34. Огнеборцы не дали огню перекинуться на соседние постройки. Пострадавших нет, уточнили в отряде. Постройка площадью 15 квадратных метров сгорела.