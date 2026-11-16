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16 ноября 2026
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Происшествия

Полыхавший сарай угрожал соседним постройкам в Петрозаводске

Горящую постройку вовремя потушили в отдаленном районе карельской столицы
сгоревший сарай
Фото: паблик Отряда противопожарной службы Прионежского района

Огнеборцы Прионежского района потушили пожар в Соломенном хозяйственной постройки – утром в минувший выходной там загорелся сарай. 

В воскресенье, 15 ноября, в 11:04 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Революционной в Соломенном. Через четыре минуты огнеборцы были на месте, сообщили в отряде противопожарной службы Прионежья.

сгоревший сарай
Фото: паблик Отряда противопожарной службы Прионежского района

Пожар полностью потушили в 11:34. Огнеборцы не дали огню перекинуться на соседние постройки. Пострадавших нет, уточнили в отряде. Постройка площадью 15 квадратных метров сгорела.

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