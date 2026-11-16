Крымский мост закрыт, поезда задерживаются

Четыре поезда в Крым задерживаются в пути на два и более часов

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Пассажирские поезда, которые курсируют между Крымом и материком, задерживаются в пути. Переправа временно закрыта. Речь идет о четырех поездах «Таврия», сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

По данным на девять утра 16 ноября, на 4,5 часа задерживается поезд №007/008 Петербург-Керчь, состав №092/091 Москва-Керчь - на 3,5 часа, с задержками следуют поезд №27/28 Москва-Керчь – опоздание на 2 часа, а также поезд №315/316 Адлер-Керчь - на 4,5 часа. Это составы, которые отправились в путь 14 и 15 ноября.

Время задержки может изменить. Пассажиров информируют начальники поездов.

«Петрозаводск говорит» писал о том, что губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на Крымский мост утром 16 ноября.