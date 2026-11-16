Дом загорелся в пятый раз за год в Карелии

Пожарные Кондопоги были подняты по тревоге в ночь на 16 ноября

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня, 16 ноября, в 2:13 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухэтажном неэксплуатируемом доме на улице Парковой в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место случившегося выдвинулись две единицы техники и восемь специалистов. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Совместными усилиями спасатели справились с огнем, здание получило повреждения. Причину случившегося еще предстоит установить.

Отметим, что указанное здание горит часто. Только в этом году спасатели сообщают о пожарах в этом доме уже в пятый раз.

Ранее стало известно о том, что сарай полыхал в отдаленном районе Петрозаводска.