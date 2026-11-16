Признание вины в убийстве спасло двух россиян от казни

Двух россиян приговорили к пожизненному заключению в Таиланде за тяжкое преступление

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Таиланде вынесли приговор двум убийцам российского бизнесмена. Ярославу Демидову и Дмитрию Маскалеву грозила смертная казнь за убийство и расчленение россиянина, но признание вины в тяжком преступлении позволило суду заменить высшую меру наказания пожизненным сроком заключения. О приговоре сообщает РИА Новости.

30-летний россиянин пропал в Таиланде в начале января 2026 года. На поиски сына приехала его мать. Женщина обратилась в полицию за помощью. Неизвестные стали требовать с женщины выкуп в обмен на обещание вернуть сына, но затем они перестали выходить на связь.

В феврале останки пропавшего нашли в разных местах неподалеку от Патайи. Предполагаемых убийц задержали. Полиция установила, что бизнесмен был убит 7 января. После его убийства похитители продолжали шантажировать женщину в надежде получить деньги.