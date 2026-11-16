Будут судить мошенника, обманувшего автомобилистов Карелии

Аферист звонил жителям республики под видом сотрудника автосервиса

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Житель Московской области раздобыл номера телефонов и личную информацию людей, оставивших свои автомобили в автосервисах Карелии, Ставропольского края, Чувашии, Московской и Свердловской областей, и обманом похитил их деньги. Теперь его обвиняют в семи преступлениях по статье УК РФ о мошенничестве.

Злоумышленник звонил автомобилистам в сентябре прошлого года, представлялся сотрудником сервиса, вводил людей в заблуждение и убеждал перевести деньги за якобы проведенный ремонт. Жертвы обмана переводили средства на подконтрольные ему банковские счета, оформленные на третьих лиц. Ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московского региона. Об этом рассказали в надзорном ведомстве Карелии.

Надзорный орган координировал расследование уголовного дела, расследование завершено. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.