Круговая оборона. Крысы встречают гостей на вокзале

На заседании совета по туризму, который состоялся в петрозаводской администрации в конце апреля, все выглядело почти безмятежно. Но стоило взять слово гендиректору крупнейшей в Петрозаводске гостиницы Елене Аскеровой, как «приглаженная» картина рухнула.

Аскерова рассказала, что туристический поток сократился еще в 2025 году и это стало тревожной тенденцией. По ее словам, катастрофическая ситуация с расплодившимися крысами, встречающими гостей карельской столицы прямо на перроне, не добавляют привлекательности Петрозаводску. Отель фактически держит круговую оборону от грызунов.

Отельеры бьют тревогу и по поводу введенного с 2025 году в Карелии туристического налога. ООО «Питер-Инн» уже заплатил в качестве турналога более 4 миллионов рублей. Однако представители турбизнеса не понимают, куда уходят эти деньги. Подробности в интервью Елены Аскеровой.