В мэрии пояснили, когда приведут воинский мемориал в порядок

В петрозаводской администрации пояснили, когда приведут воинский мемориал на кладбище в порядок.

Напомним, в День Победы «Петрозаводск говорит» рассказывал о печальном состоянии воинского кладбища в «Песках». На его территории расположены 4 братские и 224 одиночные могилы, в которых покоится прах защитников Родины. На мемориале отсутствовали несколько плит с именами погибших.

В мэрии заявили, что планово проводят работу по реконструкции с заменой элементов Мемориала воинам Второй мировой войны на городском кладбище «Пески», часть плит демонтирована.

«Важной составляющей является установление максимально полного перечня имен военнослужащих, захороненных в этом месте. На данном этапе администрация взаимодействует с архивами и Управлением по охране объектов культурного наследия республики Карелия. Ведется скрупулезная работа по восстановлению исторической памяти»,

- заявили в городской администрации.

Проект выполнен, после завершения исследовательской часть проведут конкурс на заключение контракта на реконструкцию мемориала. Ориентировочный срок начала работ — июнь этого года.