11 мая 2026, 08:30
Погода в Карелии 11 мая будет благоприятной для отдыха и дачных дел
Днем 11 мая в Карелии на большей части территории ожидается небольшой дождь
Сегодня, 11 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем +11...+13 °С. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии ожидается облачность с прояснениями, днем на большей части территории — небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, днем +9...+14 °С.
По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале днём +10 °C.
В Кеми днём +12 °C.
В Кондопоге днём +11 °C.
В Медвежьегорске днём +12 °C.
В Олонце днём +13 °C.
В Пудоже днём +14 °C.
В Сегеже днём +13 °C.
В Сортавале днём +10 °C.
В Суоярви днём +12 °C.