05 мая 2026, 11:06
Детеныша нерпы спасли на Ладоге в Карелии

Туристы нашли обессиленного нерпенка в Видлице
Шторм на озере
Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелии спасли детеныша нерпы. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

По данным источника, гости одного из отелей обнаружили нерпенка на пляже на берегу Ладоги в селе Видлица. Они связались со специалистами Фонда, которые организовали его транспортировку в Репино в Ленобласть. Малыш неплохо перенес дорогу в 400 километров.

Ранее в этом году специалисты Фонда уже спасали детенышей нерпы на Ладожском озере.

