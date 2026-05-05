Детеныша нерпы спасли на Ладоге в Карелии

В Карелии спасли детеныша нерпы. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

По данным источника, гости одного из отелей обнаружили нерпенка на пляже на берегу Ладоги в селе Видлица. Они связались со специалистами Фонда, которые организовали его транспортировку в Репино в Ленобласть. Малыш неплохо перенес дорогу в 400 километров.

Ранее в этом году специалисты Фонда уже спасали детенышей нерпы на Ладожском озере.